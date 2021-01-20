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    Milano’da açık alanda sigara içme yasağı getirildi

    Milano’da açık alanda sigara içme yasağı getirildi

    İtalya'nın Milano kentinde, halka açık bazı yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 03:37
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    İtalya’nın Milano kentinde halka açık yerlerde sigara içilmesi, Belediye Meclisi’nin aldığı karar uyarınca parklarda, toplu taşıma duraklarında, stadyumlar, spor merkezleri ve mezarlıklarda sigara içmek yasaklandı.

    TOPLU ORTAMDAN 10 METRE UZAKTA İÇİLEBİLECEK

    Sokakta sadece diğer insanlardan 10 metre uzakta sigara içmeye izin verilirken, yasağa uymayanlara ise 40 ila 240 euro para cezası kesilecek. Milano’da açık havada sigara yasağı, çocuk ve köpeklerin oyun alanlarında hali hazırda uygulanıyordu.

    Milano’da açık alanda sigara içme yasağı getirildi #1

    AMAÇ KİRLİLİĞİ AZALTMAK, İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK

    Milano Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yasağın amacının hem hava kirliliğini düşürmek hem de vatandaşları sağlığını korumak olduğu ifade edildi. Belediye, hava kirliğine yol açan ince partiküllerin (PM) yüzde 7’sinin sigara dumanından geldiğini belirtti.

    Milano’da açık alanda sigara içme yasağı getirildi #2

    2025'TE TÜM HALKA AÇIK YERLERDE YASAKLANACAK

    Şehirde sigara içilmesine ilişkin yeni kurallar, 19 Kasım’da Belediye’nin onayladığı “Temiz Hava” planında yer alıyor. Yeni “Temiz Hava” yönetmeliği, 2025’ten itibaren sokaklar dahil tüm halka açık açık alanlarda sigaranın kaldırılmasını öngörüyor.

    Milano’da açık alanda sigara içme yasağı getirildi #3

    "MEDENİ BİR ADIM"

    Sigara içtiğini belirten bir kişi yasak hakkında, "Medeniyet yönünde atılmış bir adım. Sigara içmemden dolayı benim işimi zorlaştıracak olsa da başkalarına saygı çerçevesinde yasağı destekliyorum" dedi.

    "ETRAFIMDAKİLERİ ZEHİRLEMEK İSTEMEM"

    Bir başka Milanolu ise karar hakkında, "Ben bir tiryakiyim ama kararı doğru buluyorum. Pasif içicilik sağlığa daha zararlı ve etrafımdaki kişilerin benim dumanımdan etkilenmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

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