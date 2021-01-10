Prens Harry ve eşi Megan, nefret söylemleri nedeniyle sosyal medyayı bıraktı

İngiltere Kraliçesi'nin torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın, nefret söylemleri nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattıkları öne sürüldü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın, nefret söylemlerinden dolayı sosyal medyayı terk ettiği iddia edildi.

"SOSYAL MEDYAYA DÖNMEYECEKLER"

Times gazetesinin haberinde, çifte yakın bir kaynağın, uzun süredir paylaşım yapmayan çiftin sosyal medyaya dönme ihtimallerinin "çok düşük" olduğunu söylediği belirtildi.

Çiftin ayrıca, Archewell Vakfı için de sosyal medyayı kullanma planları olmadığı aktarıldı.

NEFRET SÖYLEMLERİ, ÇİFTİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Haberde, Prens Harry ile eşinin, Twitter veya Facebook gibi sosyal medya platformlarında karşılaştıkları "nefret" nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı vurgulandı.

Geçen sene Kraliyetle ilgili görevlerini bırakan çiftin, Instagram'daki "sussexroyal" hesabından en son 30 Mart'ta paylaşım yaptığı görüldü.

TRUMP'TAN SONRA BIRAKTILAR

Haberin, Twitter ve Facebook'un ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını kapatması veya süresiz olarak askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

MEGAN MARKLE, "SALDIRILAR İNANILMAZ" DEMİŞTİ

Markle, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla verdiği bir röportajda 2019'da "dünyanın en trollü kişisi" olduğunu belirterek, yapılan saldırılar için "dayanılamaz" ifadesini kullanmıştı.

PRENS HARRY: "SOSYAL MEDYA KRİZDEN BAŞKA BİR ŞEY YARATMIYOR"

Prens Harry de daha önce sosyal medyanın "nefret krizi, sağlık krizi ve hakikat krizi" yaratmaya yardım ettiğini dile getirmişti.

Siyahi bir anne ile beyaz bir babanın kızı olan Markle, sosyal medyada en çok ırkçı ifadelerle karşılaşıyordu.