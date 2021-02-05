Romanya'da vaftiz edilen 6 haftalık bebek öldü

Romanya'da Ortodoks Kilisesi, bir bebeğin kilisedeki vaftiz töreninin ardından hayatını kaybetmesi sonrası eleştirilerin odağı oldu.

Romanya'nın kuzeydoğusundaki Suceava kentinde 3 kere suya batırılıp çıkarıldığı vaftiz töreni sonrası kalbi duran 6 haftalık bebek, hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

PAPAZA SORUŞTURMA

Otopsi sonuçları, bebeğin akciğerinde su bulunduğunu gösterdi. Vaftiz töreninin yöneten papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

DEĞİŞİKLİK YAPILSIN KAMPANYASI

Bununla birlikte vaftiz töreni kurallarında değişikliğe gidilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada, 56 binden fazla imza toplandı.

Bir internet kullanıcısı da törenin 'zalimliğini' kınarken bir diğeri 'bu kuralları sürdürmenin Tanrı'nın isteği olduğunu düşünmekte ısrar edenlerin inatçılığını' eleştirdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Nüfusunun yüzde 80'inden fazlası Ortodoks olan Romanya'da, son yıllarda benzer olaylar yerel basına yansımıştı.

Rumen Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Vasile Banescu, vaftiz esnasında bebeğin tüm vücudunun suya batırılmasındansa alnına su dökülmesinde sakınca olmadığını söylemişti. Ancak kilisenin muhafakazar kanadının lideri Başpiskopos Teodosie, kuralların değişmeyeceğinde ısrarcı olmuştu.