Sırbistan, Kosovalı boksörleri ülkeye sokmadı

Belgrad'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'na katılacak olan Kosovalı milli boksörler, Sırbistan'a alınmadı.

AIBA Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, 24 Ekim’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da başladı.

Kosovalı milli boksörler, Şampiyonaya katılmak üzere yola çıktı. Ancak heyetin Sırbistan’a girişine izin verilmedi.

GEREÇEK, KOSOVA DEVLET SEMBOLLERİ

Sınır yetkilileri tarafından durdurulan sporcular, üniformalarında Kosova devlet sembolleri bulunduğu gerekçesiyle Sırbistan’a alınmadı.

Kosova Olimpiyat Komitesi, beş kişilik heyetin haftasonu üç kez Sırbistan'a girmeye çalıştığını, ancak herhangi bir resmi açıklama yapılmadan kendilerine giriş izni verilmediğini duyurdu.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Sırp makamlarının engelleme kararını şiddetle kınadı.

DÜNYA BOKS FEDERASYONU TEPKİLİ

Olaya tepki gösteren Dünya Boks Federasyonu "AIBA" da, 2014 yılından bu yana tam üyesi olan Kosova Boks Federasyonu'nun diğer üyelerden farklı muamele görmemesi gerektiğini açıkladı.

AIBA Erkekler Dünya Boks Şampiyonası 24 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenleniyor. Şampiyonaya 105 ülkeden 650 sporcu katılıyor.

Kosova ile Sırbistan arasında geçtiğimiz ay yaşanan plaka krizi ile ilişkiler yeniden gerilmiş, NATO askerlerinin sınır bölgesine konuşlandırılması ile tansiyon düşürülmüştü.

Kosova polisinin iki hafta önce ülkenin kuzeyinde gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonu da Sırpların yoğun protestosuna neden olmuştu.