Slovakya Başbakanı Fico vuruldu Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast düzenlendi. Apar topar hastaneye kaldırılan Başbakan'ın durumu ciddi.

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AA

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bugün hükümet toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Fico'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Fico vuruldu ve hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan yakalandı

TASR haber ajansı, hükümet toplantısı çıkışında vurulan Fico'nun durumuyla ilgili ayrıntı vermedi. Slovak liderin karnından vurulduğu kaydedildi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, birkaç el ateş eden saldırganın yakalandığını belirtti. Kaynaklar, polisin bir kişiyi kelepçeleyerek götürdüğünü anlattı.

Slovakya hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Muhalefet lideri saldırıyı kınadı

Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı ve ana muhalefet partisi Progressive Slovakia lideri Michal Simecka, Başbakan Robert Fico’ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Simecka, yaptığı açıklamada,

Başbakan Robert Fico'nun Handlova'da vurulması karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım. Tüm şiddet olaylarını kesin bir dille ve şiddetle kınıyoruz. Başbakan Fico'nun iyi olmasını ve bu korkunç eylemin en kısa zamanda aydınlatılmasını ümit ediyoruz

dedi.

"Şok edici"

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fico’ya düzenlenen saldırının şok edici olduğunu belirterek,

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vurulduğu haberi şok edici. Başbakan'a en kısa zamanda geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddete müsamaha gösterilmemeli ve toplumda yeri olmamalıdır.

ifadelerini kullandı.

AB karşıtı ve Rusya yanlısı

Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkıyor ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engellemek istiyordu.

Slovakya, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya gönderdiği askeri yardımı sonlandırdığını açıklamıştı.

Eylül ayındaki seçimleri kazanan eski popülist Başbakan Robert Fico, "Rusya yanlısı" olarak biliniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)