Ukrayna ordusu NATO rütbelerine geçiyor

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Ukrayna ordusunda NATO askeri rütbelerinin kullanılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu SSCB döneminde uygulamaya koyulan askeri rütbeleri bırakıyor.

"ORDUMUZU MODERNİZE EDİYORUZ"

Açıklamada sözlerine yer verilen Taran, "Bu kararlar, Sovyet tarzı kariyer yönetim sistemini, önde gelen ülkelerin ordularında benimsenen modern sistemle değiştirmek için alındı. Aslında bu, insan kaynaklarından sorumlu birimlerin her asker, çavuş, subay için onların eğitimi, gelişimi ve idamesine ilişkin bir kariyer haritası oluşturmalarını öngören yeni çalışma felsefesine geçmesini düzenleyen bir rehber" ifadelerini kullandı.



Ukrayna ordusundaki rütbeler, Haziran 2020'de Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da kabul edilen kanun uyarınca NATO standartlarına uygun hale getiriliyor.