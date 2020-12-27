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- Ukrayna'da ‘Süpermen’ kıyafetli genç, 3 kişiyi öldürdü
Ukrayna'da ‘Süpermen’ kıyafetli genç, 3 kişiyi öldürdü
Ukrayna'da 'Süpermen' hırkası giymiş kişi, arkadaşını boğarak öldürürken, izlerini örtmek için öldürdüğü kişinin oda arkadaşı ve annesini de öldürdü.
- DHA
- 27.12.2020 - 03:14
- Güncelleme : 27.12.2020 - 03:17
Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde, Süpermen hırkası giymiş 26 yaşındaki kişi, bir arkadaşının dükkanına giderek onunla tartışmaya başladı.
3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, YAKALANDI
Daha sonra arkadaşını iple boğarak öldürdü. Polisten yapılan açıklamada, katil zanlısının ‘izlerini örtmek’ için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.