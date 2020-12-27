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    Ukrayna'da ‘Süpermen’ kıyafetli genç, 3 kişiyi öldürdü

    Ukrayna'da 'Süpermen' hırkası giymiş kişi, arkadaşını boğarak öldürürken, izlerini örtmek için öldürdüğü kişinin oda arkadaşı ve annesini de öldürdü.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 03:14
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 03:17
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    Ukrayna'da ‘Süpermen’ kıyafetli genç, 3 kişiyi öldürdü

    Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde, Süpermen hırkası giymiş 26 yaşındaki kişi, bir arkadaşının dükkanına giderek onunla tartışmaya başladı.

    3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, YAKALANDI

    Daha sonra arkadaşını iple boğarak öldürdü. Polisten yapılan açıklamada, katil zanlısının ‘izlerini örtmek’ için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

    Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

    Ukrayna da ‘Süpermen’ kıyafetli genç, 3 kişiyi öldürdü #1

    Ukrayna da ‘Süpermen’ kıyafetli genç, 3 kişiyi öldürdü #2

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