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Ukrayna'da ‘Süpermen’ kıyafetli genç, 3 kişiyi öldürdü

Ukrayna'da ‘Süpermen’ kıyafetli genç, 3 kişiyi öldürdü

Ukrayna'da 'Süpermen' hırkası giymiş kişi, arkadaşını boğarak öldürürken, izlerini örtmek için öldürdüğü kişinin oda arkadaşı ve annesini de öldürdü.