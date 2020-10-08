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Yunanistan limanlarını satıyor
- DHA
- 08.10.2020 - 09:10
- Güncelleme : 08.10.2020 - 09:10
Yıllardır ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da Aleksis Çipras'ın döneminde havalimanları Almanya'ya, demiryolları ise İtalya'ya satılmıştı.
Çipras'ın ardından göreve gelen Miçotakis de ekonomik krizi atlatabilmek için satış yolunu seçti.
Atina yönetimi, ülkenin stratejik limanlarını Amerika'nın emrine vermeye hazırlanıyor.
ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina Limanı'nın ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu.
ABD’nin hedefinin, Avrupa’nın en büyük tersanesini inşa etmek olduğu ifade edildi.
ABD’nin, bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan’daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi.
Ayrıca ABD, Yunanistan’daki tersaneleri de 6. Filo’nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington’da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedildi.