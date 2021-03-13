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    Yunanistan’da lüks kruvaziyer gemisinde yangın

    Yunanistan'ın Kerkira adasında limana demirlenen 'MSC Lirica' adlı lüks kruvaziyer gemisinde yangın çıktı.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 00:35
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 01:10
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    Yunanistan’da lüks kruvaziyer gemisinde yangın

    Yunanistan yerel medyasında yer alan habere göre, gemideki yangında yolcu bulunmadığı aktarıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ilk müdahalenin gemi personeli tarafından yapıldığı ifade edildi.

    HEM KARADAN HEM DE DENİZDEN MÜDAHALE

    Yangına 3 itfaiye ve bir kurtarma ekibinin katıldığı ifade edilirken, söndürme çalışmalarına hem karadan hem de denizden devam edildi.

    ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

    Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, lüks kruz gemisinin orta kısmında maddi hasar meydana geldi.

    Yunanistan’da lüks kruvaziyer gemisinde yangın-Video

    Yunanistan’da lüks kruvaziyer gemisinde yangın #1

    Yunanistan’da lüks kruvaziyer gemisinde yangın #2

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