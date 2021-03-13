Yunanistan'ın Kerkira adasında limana demirlenen 'MSC Lirica' adlı lüks kruvaziyer gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan yerel medyasında yer alan habere göre, gemideki yangında yolcu bulunmadığı aktarıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ilk müdahalenin gemi personeli tarafından yapıldığı ifade edildi.

HEM KARADAN HEM DE DENİZDEN MÜDAHALE

Yangına 3 itfaiye ve bir kurtarma ekibinin katıldığı ifade edilirken, söndürme çalışmalarına hem karadan hem de denizden devam edildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, lüks kruz gemisinin orta kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yunanistan’da lüks kruvaziyer gemisinde yangın-Video