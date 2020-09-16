Yunanistan'da öğrencilere dağıtılan ücretsiz maskeler güldürdü

Yunan hükümetinin okullara dağıttığı ücretsiz maskeler dalga konusu oldu.

Yunan hükümet yetkilileri, bu hafta okullara ilk parti maskenin teslim edilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler üzerine başarısızlığını kabul etti.

500 bin maske ihalesini kazanan firma yetkilisi Yiannis Stathopoulos, "Boyut başından beri çok büyüktü." itirafında bulundu.

BOYUT PROBLEMİ

10 yaşın altındaki çocuklara yönelik maskelerin 10x18 santimetre, daha büyük okul çocukları için de 12x22 santimetre boyutunda olduğu belirlendi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ise, başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşılmaya bağladı.

Ölçülerin önceden hazırlanmış kumaşlar için verildiğini söyledi.

Ancak maskeleri sipariş eden hükümet kanadı ile üreten firma, sadece çocuklar için değil herkes için çok büyük olan maskelerin neden daha önce dikildiği konusunda gelen soruları cevapsız bıraktı.

Üretici firma temsilcisi Stathopoulos ise şartnamelerin, Yunanistan hükümetine bağlı koronavirüs sağlık uzmanları komitesi tarafından sağlandığını iddia etti.

MİÇOTAKİS'İN KIZ KARDEŞİ BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Hükümetin maske fiyaskosuna, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kız kardeşi ve iktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni’den bile tepki geldi.

Bakoyanni, “Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık." olarak tanımladı.

Sağlık Bakanlığı ise maske fiyaskosunun kısa süre içinde düzeltileceğine söz verdi.

DALGA GEÇTİLER

Öğrenciler ve aileleri de maskelerle verdikleri pozları sosyal medyada paylaşarak dalga geçti. Ağzı ve burnu kapatması gereken maskelerin yüzün tamamını kapatması esprilere neden oldu.