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    Yunanistan’da yoğun bakım servisleri dolmak üzere

    Yunanistan'da, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80'i aştığı bildirildi.
    • AA
    • 21.11.2020 - 08:03
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    Yunanistan’da yoğun bakım servisleri dolmak üzere

    Avrupa'da giderek yayılan koronavirüs salgını, Yunanistan'ı da zor durumda bıraktı.

    YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İ GEÇTİ

    Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapındaki devlet hastanelerinde toplam bin 220 yoğun bakım yatağından en az bininin dolu olduğu ifade edilirken, birçok yerde ek yoğun bakım ünitesi ihtiyacının baş göstermeye başladığı belirtildi.

    Yunanistan’da yoğun bakım servisleri dolmak üzere #1

    YUNANİSTAN'DA KORONAVİRÜS VAKALARI

    Yunanistan’da, son 24 saatte 3 bin 227 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, 59 kişi hayatını kaybetti.

    Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 85 bin 261 ve toplam ölü sayısı 1347 olarak açıklandı.

    Yunanistan’da yoğun bakım servisleri dolmak üzere #2

    ÜLKE GENELİNDE KARANTİNA

    Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı var.

    Yunanistan’da yoğun bakım servisleri dolmak üzere #3

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