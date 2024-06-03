Avrupa'da aşırı sağın yükselişini gösteren harita

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Avrupa'da yükselen aşırı sağ, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi kıtayı düşündürüyor.

Parlamento seçimleri 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aşırılıkçı güçleri hükümetlerden uzak tutma çabalarının "resmen sona erdiğine" dair yorumlar yapılıyor.

Politico dergisi, "Avrupa'nın hızla yükselen sağı" başlıklı haberinde, kıtada oluşan tabloyu harita üzerinde gösterdi.

"Güvenlik duvarı stratejisi çöküyor"

Bu hafta yapılacak seçimler öncesinde aşırı sağcı figürlerin güç kazandığı belirtildi:

Siyasi partiler, aşırı sağı iktidarlardan uzak tutmak için onlarca yıldır güçlerini birleştiriyordu. Bugün ise Fransa'da cordon sanitaire (güvenlik duvarı) olarak bilinen bu strateji çöküyor. Popülist ve milliyetçi partiler kıta genelinde güçleniyor.



Altı AB ülkesindeki (İtalya, Finlandiya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti) hükümetlerde aşırı sağ partiler var.