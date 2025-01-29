Avrupa'da bir ilk: Çekya, Bitcoin'e yatırım yapacak

Haber Merkezi

Çekya, Avrupa'da Bitcoin yatırımı yapan ilk ülke olma yolunda ilerliyor.

Çekya Merkez Bankası'nın (CNB) döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında Bitcoin'e yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Financial Times'a konuşan CNB Başkanı Ales Michl, Bitcoin planını bu hafta ele alacaklarını belirtti.

REZERVİN YÜZDE 5'İ

Michl, bankanın 140 milyar euroluk rezervinin yüzde 5'i kadarını Bitcoin'de tutabileceğini söyledi. Bu rakam yaklaşık 7 milyar dolara karşılık geliyor.

ABD'DE YATIRIM YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR

ABD'de Trump yönetimi de Bitcoin'in stratejik rezerv olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yürütüyor.

102 BİN SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Bitcoin, bugün son 24 saatte yüzde 1,61 artışla 102 bin 800 dolara yakın işlem görüyor.