Avrupa'da bir ilk: İngiltere, yeni nesil nükleer yakıt tesisi inşa edecek Yüksek ayarlı düşük zenginleştirilmiş uranyum üretim tesisi için 196 milyon sterlin yatırım yapılacak. Başbakan Sunak, "Rusya'yı enerji pazarının dışına itmek için son adım" dedi.

AA

İngiltere, nükleer enerji alanında Avrupa'da bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Londra hükümeti, yeni nesil nükleer enerji tesislerine yakıt sağlamak amacıyla kıtadaki ilk yüksek ayarlı düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) üretim tesisini hayata geçirecek.

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İngiltere, halihazırda Rusya'nın hakim olduğu HALEU pazarında, yurt içi ve yurt dışındaki nükleer enerji santrallerine yakıt tedarik etmeyi amaçlıyor.

196 milyon sterlin ayıracaklar

Bu kapsamda hükümet, uluslararası bir şirket olan Urenco'ya HALEU tesisi kurması için 196 milyon sterlin kaynak sağlayacak.

Söz konusu tesisin, 2031'e kadar ihracat veya yurt içi kullanıma hazır şekilde yakıt üretmesi hedefleniyor.

Kıtada bir ilk

Avrupa'da bu alanda ilk olma özelliği taşıyan ve ülkenin kuzey batısındaki Cheshire'da kurulacak tesiste, 400 yüksek vasıflı istihdam oluşturulması planlanıyor.

Rusya'yı enerji pazarının dışına itmek istiyorlar

Açıklamada ifadelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'yı Avrupa'nın enerji pazarından çıkarmak için uranyum zenginleştirme tesisi kurmanın şart olduğunu belirterek şöyle dedi:

Rusya, çok uzun bir süredir bu güçlü nükleer yakıtın tek tedarikçisi. Bu, onu enerji pazarının tamamen dışına itmek için atılacak son adım.

Nükleer enerjide 2050 hedefi

İngiltere, nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar dört katına çıkarmayı ve nükleer enerjide son 70 yılın en büyük genişlemesini hedeflediği planını daha önce açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)