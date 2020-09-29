Avrupa'da bölgesel karantina hazırlığı

İspanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkeler, tekrar yükselen vakalar karşısında önlem almaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın önde ülkeleri, koronavirüs salgını vakalarında artışın yaşandığı bir dönemde vatandaşlarının artan protestolarına rağmen bölgesel karantinalara hazırlanıyor.

Koronavirüste yeni vaka artışlarında yoğunluk görülen İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya'da ilk aşamada kısmi kısıtlamalar uygulayan merkezi ve yerel yönetimler, ekonomideki kayıpların daha da büyüyeceği endişesiyle genel karantina kararı almaktan çekiniyor.

YENİ NORMALDE BAŞARI SAĞLAYAMADILAR

Salgından dolayı sosyal ve ekonomik alanda haziran ayından bu yana uygulanmaya başlanan "yeni normal" kriterlerinde başarı sağlayamadığı görülen İspanya, Fransa ve İngiltere'de vaka sayıları, koronavirüsün zirve yaptığı mart-nisan aylarındaki verilere oldukça yaklaştı.

Koronavirüsten yeni vakalarda artışın olduğu birçok ülkede, ekonomik kriz endişesi, siyasi çıkarlar ve sosyal baskılar, şimdiye kadar karantina ilan edilmesinin önüne geçti.

KISITLAMALARA TEPKİ

İspanya, İngiltere ve Fransa'da tepkilerini artıran ve gösteriler düzenleyen vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto ediyor.

Diğer yandan uzmanlar, vaka artışlarının olduğu ülkelerde salgının boyutuyla ilgili esas alınan hastanelerdeki yoğunluğun şu an için kontrol edilebilir düzeyde olduğuna dikkati çekiyor.

Ancak, havaların soğumasıyla başlaması beklenen grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla birlikte koronavirüs vakalarının artabileceği kaygısı, birçok büyük kentte sahra hastaneleri yapımını hızlandırdı.

İspanya'da koronavirüslü kadın sörf yaparken yakalandı ViDEO

İSPANYA

Avrupa'da koronavirüsün en yoğun görüldüğü İspanya'da, serbest dolaşıma kısıtlama getiren veya karantina uygulayan belediye sayısı 91'e çıktı.

Koronavirüsten dolayı 14 Mart-21 Haziran döneminde olağanüstü hal uygulayan İspanya, 1000'in altına düşürmeyi başardığı yeni vaka sayılarını kontrol altında tutamayarak, yaz sonrasında tekrar günde 10 binin üzerinde vaka açıklamaya başladı.

Toplam vaka sayısının 748 binin üzerine çıktığı İspanya'da her 100 bin kişide 1000'in üzerinde vakanın tespit edildiği bölgelerin başında Madrid geliyor. Yaklaşık 6,5 milyon kişinin yaşadığı başkentte, 1 milyon kişiyi etkileyecek şekilde 45 mahalleye dolaşım kısıtlaması getirildi.

Ülkede sağlık, eğitim başta olmak üzere çok sayıda iş kolunda sendikalar grev çağrıları yapmaya başladı.

İNGİLTERE

İngiltere'de 25 Eylül’de 6 bin 874 vaka ile salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışına ulaşıldı. Hükümet artan vakalar karşısında geçen hafta yeni önlemleri hayata geçirdi.

Yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlarken, perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmak zorunlu hale getirildi.

14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı ülkede, testi pozitif çıkanların karantinaya girmesini zorunlu kılacak yasal düzenleme de yapıldı.

CEZALAR İKİ KAT ARTIRILDI

Kurallara uymayanlara verilen cezalar iki kat artırılarak 200 sterline çıkarılırken, Başbakan Boris Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söyledi.

Araştırma şirketlerine göre halkın yüzde 78'i yeni önlemleri desteklese de başta başkent Londra olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde koronavirüs kısıtlamalarına karşı protestolar düzenlendi.

Londra’nın Trafalgar Meydanı’nda 26 Eylül'de yapılan ve binlerce kişinin katıldığı gösteride, bazı eylemcilerin taşkınlığı ve polisin müdahalesiyle çıkan olaylarda, 9 güvenlik görevlisi ve çok sayıda gösterici yaralandı, 16 kişi gözaltına alındı.

FRANSA

Günlük vaka sayılarının 10 binin üzerinde seyrettiği Fransa'da, 24 Eylül'deki 16 bin 96 koronavirüs vakası şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı olarak dikkati çekti.

Fransızların salgın önlemlerine yeteri kadar uymadığı ve bir rehavetin söz konusu olduğu gözlemleniyor.

Ülke basınında yapılan yorumlarda, Macron yönetiminin ekonomik kaygılarla yeni bir karantina veya sokağa çıkma kısıtlaması getirmek istemediği belirtiliyor.

Koronavirüs Fransa'da sokakları karıştırdı ViDEO

İTALYA

Koronavirüsün Avrupa'da ilk görüldüğü ülkelerden olan İtalya, salgının birinci dalgasında yaşadığı kayıplardan sonra ikinci dalgada işi daha sıkı tutuyor.

Başbakan Giuseppe Conte'nin 9 Mart'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla topyekun karantinaya giren ve yaklaşık 2 ay boyunca karantinada kalan İtalya, bunun meyvesini yaz aylarına girilirken, ölü ve vaka sayılarını gerileterek aldı.

Karantinadan çıkışı ve yeniden açılış sürecini kademeli şekilde gerçekleştiren İtalya, yaz sonuna doğru Avrupa’da yeni vaka sayıları ciddi şekilde artsa da bunu kendi içinde kontrol altında tutmayı başarmış durumda.

Son yıllarda ekonomik büyümesi durağan seyreden İtalya’nın, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ekonomisinin yüzde 8’in üzerinde daralması bekleniyor. Uzmanlar, yeni bir topyekun karantinanın İtalyan ekonomisini daha da zorlayacağı görüşünde birleşiyor.

ALMANYA

Almanya'da son haftalarda günlük vaka sayısının ortalama 1500 olarak açıklanması, Başbakan Angela Merkel’in yeni uyarılar yapmasına neden oldu.

Merkel, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yöneticileriyle yaptığı video konferansta, önlem alınmazsa Noel döneminde diğer ülkeler gibi günde 19 bini aşan vaka sayılarıyla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.

Enfeksiyon sürecini hızlı şekilde kontrol altına alıp salgınla mücadele etmeleri gerektiğini kaydeden Şansölye, ekonomiyi canlı tutmak ile okul ve kreşlerin açık kalmasını öncelik olarak gördüklerini, futbol başta olmak üzere spor müsabakalarının ise ikinci aşamada değerlendirilebileceğini söyledi.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Halihazırda ülkede büyük çaplı organizasyonlar yılbaşına kadar yasaklanmış durumda.

Riskli bölgelerden gelenler için tanı testi yaptırmanın zorunlu olduğu ve pozitif vakalar ile test yaptırmayanlara 14 günlük karantinanın zorunlu tutulduğu Almanya’da, ülkenin en büyük eyaletlerinden Bavyera’da ise kamuya açık alanlarda maske takılması zorunluluğu getirildi.

Diğer yandan koronavirüsten dolayı Almanya, planlanandan fazla borçlanacak. Ülkenin, 4. çeyrekte borç ihracının 44.5 milyar eurodan 50.5 milyar euroya yükseleceği belirtiliyor.