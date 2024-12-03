Avrupa dertli: Rusya ışıkları söndürebilir

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Avrupa'da siber savaşlar kapıda.

Rusya ve Çin gibi ülkelerden gelen siber saldırı tehdidi, Avrupa ülkelerini tedirgin ediyor ve bu konuda da bazı hazırlıklar yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere cephesinden yapılan açıklama bir bakan, Rusya'nın halihazırda aktif olan siber operasyonlarının daha ciddi alanlara sıçramasının mümkün olduğunu söyledi.

"RUSYA IŞIKLARI KAPATABİLİR"

İngiliz yetkili, "Siber savaş istikrarsızlaştırıcı ve yıpratıcı olabilir. Rusya bir siber saldırıyla milyonlarca insanın ışıklarını söndürebilir" dedi.

AVRUPA HAZIRLANIYOR

Olası bir çatışmanın ön saflarında yer alan ülkelerin hepsi vatandaşlarını elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Pek çok Avrupa ülkesi, uygulamalar ve kitapçıklar yayınlayarak, en kötü durumun gerçekleşmesi halinde nasıl elektriksiz yaşanacağı konusunda tavsiyeler sunuyor.

KİTAPÇIKLAR DAĞITILDI

Geçtiğimiz günlerde İsveç, "Kriz ya da Savaş Gelirse" başlıklı 32 sayfalık bir broşür dağıttı.

Almanya, saldırı durumunda insanların en yakın sığınağı bulmasına yardımcı olacak bir uygulama geliştiriyor.