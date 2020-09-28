Avrupa'da kar yağışı

İsviçre, Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya, Almanya ve Çekya beyaza büründü.

Avrupa'da hava sıcaklıklarında keskin düşüş yaşanıyor.

Kar yağışı, özellikle İsviçre'nin güneyinde Alp Dağları boyunca etkili oldu.

İsviçre meteoroloji ajansı, ülkenin güneyindeki dünyaca ünlü kayak merkezlerinden Valais kantonundaki Montana kasabasında kar yağışının 25 santimetreye ulaştığını bildirdi.

SON 20 YILIN EN SOĞUK EYLÜLÜ

Montana'da eylül ayında yağan karın ülke tarihinde yeni bir rekor olduğu vurgulandı. Davos kasabasında ise kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı belirtildi. İsviçre televizyon kanalı SRF, ülkede son 20 yılın en soğuk eylül ayının yaşandığını bildirdi.

"KAR KALINLIĞI 50 SANTİME ULAŞACAK" TAHMİNİ

Meteoroloji uzmanları, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşacağı, hava sıcaklıklarının da sıfır derecenin altına düşeceği tahmininde bulundu.

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

AVUSTURYA'DA SEZONUN İLK KARI

Salzburg Meteoroloji ve Jeodinamik Enstitüsü'nden meteoroloji uzmanı Christian Ortner, yılın bu döneminde yağan karın alışılmışın dışında olduğunu, bu tür erken kış başlangıçlarının, her beş ila yedi yılda bir meydana geldiğini söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar temizleme çalışmaları nedeniyle bazı caddeler araç trafiğine kapatıldı.

FRANSA VE İSPANYA

İspanya ve Fransa sınırındaki Pirene Dağları’na ilk kar yağdı. Pireneler’de 1800 metre yükseklikteki kayak merkezi La Mongie’de kar yüksekliği yer yer 50 santimetreye ulaştı. Dağa doğa yürüyüşüne çıkan turistler, yağan karı fırsat bilerek kayak sporuna yöneldi.

İspanya'nın Aragon bölgesinde de iki gündür yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından dolayı İspanya'nın Fransa sınırındaki Portalet bölgesinde bazı yolların geçici kapatıldığı bildirildi.

Sezonun ilk karından dolayı Pireneler'de bulunan araçlara zincir takma zorunluluğu getirildiği ve kar temizleme makinalarının çalışmaya başladığı bilgisi paylaşıldı. Meteoroloji merkezinden yapılan açıklamalarda, bölgede bugünden itibaren kar yağışının yerini şiddetli rüzgar ve yağmura bırakacağı bildirildi.

İTALYA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNDE

İtalya'da da 25 Eylül Cuma gününden bu yana hava sıcaklıkları ciddi şekilde düştü. Ülke, kutuplardan geldiği ifade edilen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İtalya-İsviçre ve İtalya-Avusturya sınırlarından geçen Alpler’in yamaçlarına, sezonun ilk karı 25 Eylül’de düştü.

Kar yağışının dağların 1500 metre yüksekliğinden itibaren etkili olduğu belirtildi. Ülkenin kuzeydeki Piyemonte, Lombardiya bölgelerinden geçen Alpler’in yamaçları, henüz eylül ayı olmasına rağmen karla kaplandı.

Ülkenin orta ve güney bölgeleri de rüzgarlı ve yağışlı havanın etkisine girdi. Sert rüzgarlar nedeniyle Toskana bölgesindeki bazı yapıların çatıları uçarken başkent Roma’da rüzgarda kırılan ağaç dallarının yolları kapattığı görüldü. İtalya’nın güneyinde de deniz ve hava koşulları bozulmaya başladı.

Sicilya’nın Milazzo kenti açıklarında denize giren iki genci boğulmaktan kurtaran bir sahil güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sahil Güvenlik eri Aurelio Visalli’nin cesedi, bu sabah yapılan aramalar sırasında bulundu.

Ayrıca, Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ne sezonun ilk karı düşerken Çek Cumhuriyeti'nde ise bazı dağlık bölgelerde kar yağışı etkili oldu.