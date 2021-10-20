Euro
10.7495
-0.71%
Dolar
9.2175
-0.83%
Altın
528.56
-0.01%
Borsa
1.433
0.21%
Bitcoin
609.294
3.31%
BTXN Coin
21.21
2.21%
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Avrupa'da son bir haftada Kovid-19 vakaları yüzde 7 arttı

    Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Avrupa genelinde son bir haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttığını duyurdu.
    • AA
    • 20.10.2021 - 19:46
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 19:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa'da son bir haftada Kovid-19 vakaları yüzde 7 arttı

    Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı haftalık Kovid-19 raporunda, dünyadaki vaka artışları ve ölümleri incelendi.

    SON 1 HAFTADA DÜNYADA 2,7 MİLYON VAKA

    Raporda, son bir haftada dünyada 2,7 milyon kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve 46 bin kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Son bir haftada Afrika ve Batı Pasifik bölgelerinde vakalarının sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 16 ile en büyük düşüşün gözlemlendiği kaydedildi.

    AFRİKA'DA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

    Aşılama oranındaki eksikliğe rağmen Afrika'daki vaka artışlarında düşüş görülmesi de raporda dikkat çekilen konular arasında yer aldı. Avrupa genelinde son bir haftada 1,3 milyon yeni vakanın görüldüğü ve Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında Kovid-19 vakalarının yükseldiği vurgulandı.

    AVRUPA'DA VAKA SAYILARI YÜZDE 7 YÜKSELDİ

    Raporda, Avrupa'daki Kovid-19 vakalarının 3 haftadır artışta olduğu, son bir haftada vakalarının bir önceki haftaya göre yüzde 7 yükseldiği ve dünyada vakaların arttığı tek bölgenin Avrupa olduğu belirtildi.

    Avrupa da son bir haftada Kovid-19 vakaları yüzde 7 arttı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir