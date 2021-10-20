Avrupa'da son bir haftada Kovid-19 vakaları yüzde 7 arttı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Avrupa genelinde son bir haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı haftalık Kovid-19 raporunda, dünyadaki vaka artışları ve ölümleri incelendi.

SON 1 HAFTADA DÜNYADA 2,7 MİLYON VAKA

Raporda, son bir haftada dünyada 2,7 milyon kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve 46 bin kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Son bir haftada Afrika ve Batı Pasifik bölgelerinde vakalarının sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 16 ile en büyük düşüşün gözlemlendiği kaydedildi.

AFRİKA'DA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Aşılama oranındaki eksikliğe rağmen Afrika'daki vaka artışlarında düşüş görülmesi de raporda dikkat çekilen konular arasında yer aldı. Avrupa genelinde son bir haftada 1,3 milyon yeni vakanın görüldüğü ve Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında Kovid-19 vakalarının yükseldiği vurgulandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYILARI YÜZDE 7 YÜKSELDİ

Raporda, Avrupa'daki Kovid-19 vakalarının 3 haftadır artışta olduğu, son bir haftada vakalarının bir önceki haftaya göre yüzde 7 yükseldiği ve dünyada vakaların arttığı tek bölgenin Avrupa olduğu belirtildi.