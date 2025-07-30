Avrupa’da yeni sınır kontrol sistemi: 12 Ekim’den itibaren devreye girecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu duyurdu...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’nin (EES) 12 Ekim’den itibaren 6 ay boyunca aşamalı olarak uygulanacağı ifade edildi.

TÜM SINIR GEÇİŞ NOKTALARINDA TAMAMEN DEVREYE GİRECEK

Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’nin 6 ayın ardından tüm sınır geçiş noktalarında tamamen devreye gireceğini açıkladı.

Açıklamada, EES’nin sınır görevlileri, ulaşım sektörü ve yolcuların yeni prosedürlere adapte olabilmesi için kademeli bir şekilde hayata geçirileceği belirtilerek, “EES’nin ekimde uygulamaya geçmesiyle AB, daha güvenli ve etkin bir sınır yönetim sistemi kurma yolunda önemli bir ilerleme kaydetmektedir” denildi.

YENİ SİSTEMLE NELER HEDEFLENİYOR

EES ile AB üyesi bir ülkede kısa süreli ziyaretler için bulunan AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışları, pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntüleri dijital ortamda kayıt altına alınacak.

Bu yeni sistemle, Schengen bölgesine düzensiz girişlerin denetlenmesi ve bu girişlerle mücadele edilmesinin hedeflendiği bildirildi.