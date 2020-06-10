Avrupa'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Ortak açıklamada, "Tüm yabancı güçler ve paralı askerler ülkeden çekilsin." denildi.

Libya ordusu, Türkiye'nin de desteğiyle darbeci Hafter'e karşı üst üste başarılı sonuçlara imza atarken, Avrupa Birliği (AB) devreye girme çabasında...

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ortak açıklama yayınladı.

AB: ÇATIŞMALARI DURDURUN

Açıklamada, "(Libya'da) Çatışmaları durdurma, diyaloğu sürdürme ve 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmeleri çerçevesinde ateşkesin sağlanması konusunda, Mısır'ın başkenti Kahire'de 6 Haziran'da belirlenen yapıcı taahhütlere" uyulması istendi.

Ortak açıklamada, Libyalı ve uluslararası taraflar tüm askeri operasyonları durdurmaya ve 5+5 formatındaki müzakerelere dönmeye davet edildi.

"YABANCI GÜÇLER, PARALI ASKERLER ÇEKİLSİN"

Açıklamada, söz konusu çabaların tarafları 5+5 çerçevesinde ateşkes anlaşmasına yönlendirmesi gerektiği kaydedilerek, "(Anlaşma) Tüm yabancı güçlerin, paralı askerlerin ve Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu ihlal eden askeri malzemelerin ülkeden çekilmesini içermeli." ifadesi kullanıldı.

LİBYA ORDUSU, HAFTER'E KARŞI İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine karşı başarılar elde eden Libya ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, ardından da tüm Trablus sınırlarında kontrolü sağladı.

Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

HAFTER VE MÜTTEFİKLERİ KAHİRE'DE BİR ARAYA GELDİ

Bunun üzerine Hafter ve müttefikleri Kahire'de toplanmış, görüşmelerin ardından Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Sisi, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." demişti.

3 AYRI KRİZ MASASI KURULDU, HAFTER İHLAL ETTİ

Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı.

Ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat ayı sonunda Cenevre'deki görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.