Avustralya'da son 24 saatte koronadan 15 kişi öldü

Delta varyantının yoğun olarak bulunduğu Avustralya Başkent Bölgesi’nde son 24 saatte 2 bin 240 vaka olduğu belirtilirken, 15 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı bölgelerde tekrar tam kapanmaya giden Avustralya'da Delta varyantı etkisini göstermeye devam ediyor.

Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) son 24 saatte 2 bin 240 vaka kaydedildi, 15 kişi yaşamını yitirdi.

KOVID VAKALARININ 1935'İ VICTORIA EYALETİNDE

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, ülkedeki kovid-19 vakalarından 1935’i Victoria eyaletinde, 296’sı NSW’de, 9’u da ACT’de kaydedildi.

Ülkenin diğer eyaletlerinde kovid-19’dan yeni can kaybı ve vaka sayısı kaydedilmezken, Victoria’da 11, NSW’de 4 kişinin daha virüsten öldüğü açıklandı.

Yeni vaka ve can kayıplarıyla Avustralya’da kovid-19’a yakalananların sayısı 158 bin 612’ye çıkarken, virüsten ölenlerin sayısı da 1637’ye yükseldi. Halen 28 bin 524 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 282'si yoğun bakımda olmak üzere 1377 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.