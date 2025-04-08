Avustralya, Filipinler'e 20 insansız hava aracı hediye etti

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 29 Şubat 2024'te savunma, denizcilik ve siber güvenlik alanlarında mutabakat zaptı imzaladı.

Avustralya ile Japonya, 6 Eylül 2024'te, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e yönelik 'riskli eylemlerini normalleştirme çabaları' karşısında Filipinler Sahil Güvenliğine destek vereceğini açıkladı.

20 İHA HEDİYESİ, YAPILAN TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

Filipinler Haber Ajansına göre, Avustralya'nın Manila Büyükelçisi Hae Kyong Yu, Bataan bölgesinde yapılan törenle İHA'ları PCG Komutanı Amiral Ronnie Gil Gavan'a teslim etti.

Gavan, yaptığı açıklamada, Avustralya'nın hediye ettiği 20 İHA'nın, Filipinler'in sularla çevrili bir ülke olması nedeniyle karşı karşıya olduğu 'karmaşık hak ve yükümlülüklerini daha kesin, uygun ve sürdürülebilir bir şekilde takip etme kabiliyetini' artıracağını belirtti.

İHA'LARIN TOPLAM DEĞERİ 22,5 MİLYON TL

Büyükelçi Yu da yaklaşık 593 bin dolar (22,5 milyon lira) değerindeki bu hediyelerin, Filipinler ve ülkesi arasında deniz alanında artan iş birliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.