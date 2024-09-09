Avustralya'da 14 yaşından küçükler için sosyal medya yasağı gündemde Güney Avustralya eyaleti Yüksek Mahkemesi, "bağımlılığı endüstrileştirdiği" gerekçesiyle 14 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirmek için rapor hazırladı.

AA

Tüm dünyanın en büyük sorunu olan 'ekran bağımlılığı', çocuklar için büyük tehlike teşkil ediyor.

Küçük çocukların gelişimini ve psikolojisini olumsuz etkileyen internet ve telefon bağımlılığı konusunda birçok ülkede yasaklar gündeme geliyor.

Avustralya da bu ülkeler arasına katıldı.

ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR HAZIRLANDI

Yerel bir haber sitesine göre; eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Robert French, küçük çocukların sosyal medyanın kullanmasına ilişkin yasal konuların incelendiği bir rapor hazırladı.

Raporda, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanmasını içeren bir yasa tasarısı da yer aldı.

14 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI

Başbakan Malinauskas, yaptığı açıklamada, bu raporun içerisinde yer alan yasa tasarısından yola çıkarak, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyanın Avustralyalıların ruh sağlığı üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğunu söyleyen Malinauskas, tüm eyaletleri bu raporu benimseye çağırdı.

"BAĞIMLILIĞI ENDÜSTRİLEŞTİRİYOR"

Malinauskas, sosyal medya platformlarının "bağımlılığı endüstrileştirdiğini" dile getirdi.

Bunların gençlerin bağımlılığı üzerinden para kazandığını aktaran Malinauskas, "Dolayısıyla, eğer bu yaklaşımı benimseyeceklerse, eylemlerinin sorumluluğunu taşıması gerekenler de onlardır." diye konuştu.

DİĞER EYALETLERE DE SUNULMASI BEKLENİYOR

Tasarı, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması ve çocukların bu platformlarda hesap açması durumunda ise şirketlerin para cezasına çarptırılmasını içeriyor.

Buna göre 14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanmaları için ebeveynlerinin onayını alması gerekecek. Tasarının, önce Güney Avustralya'da ardından da diğer eyaletlerdeki parlamentolara sunulması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)