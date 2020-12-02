Avustralya'da 27 yaşındaki kadın, annesini 100 bıçak darbesiyle öldürdü

Avustralya'da Jessica Camilleri isimli kadın, kızını 'içine şeytan kaçtı' düşüncesiyle medyuma götürdü. 57 yaşındaki kadının kızı Rita Camilleri ise, eve döndüklerinde annesini bıçaklayarak öldürdü.

Avustralya'da 57 yaşındaki Jessica Camiller, psikolojik sorunları olan 27 yaşındaki kızı Rita Camilleri'yi, içine şeytan kaçtığını düşünüp medyuma götürdü.

Jessica, kendisini medyuma götüren annesini eve dönünce mutfaktan aldığı kasap bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü.

KIZINI MEDYUMA GÖTÜREN ANNE, ARKADAŞ TAVSİYESİNE UYDU

Polisin yaptığı araştırma ve soruşturmalar sonucunda psikolojik sorunları olan Rita'nın annesinin, kızına yardım etmek için elinden geleni yaptığını, çare bulamayınca bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kızını medyuma götürdüğü ve yüklü miktarda para ödediği öğrenildi.

ANNESİNE 100 BIÇAK DARBESİ VURUP GÖZÜNÜ ÇIKARDI

Olay yeri incelemesinde Rita'nın, annesine 100 bıçak darbesi vurduğu, annenin gözlerinin darbeyle dışarı fırladığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekibinden iki memur, manzara karşısında baygınlık geçirdi. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ait parçaları evin farklı yerlerinden topladı.

Mahkeme belgelerine göre annesini öldüren Rita'nın, daha önce telefonla arayıp insanları tehdit etme ve saldırma alışkanlığının bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme avukatının talebi üzerine Rita'nın psikolojik muayeneden geçirilmesine karar verildi. Muayene raporlarından sonra mahkeme, genç kızın alacağı cezayı açıklayacak.