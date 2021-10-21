Avustralya’da 3 süpermarket, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

Delta varyantı ile mücadele eden Avustralya’daki 3 büyük zincir market Woolworth, Aldi ve Coles, çalışanlarına koronavirüs aşısı olma zorunluluğu getirdi.

Avustralya’da, yeni tip koronavirüsün Delta varyantı ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Ülke genelinde faaliyet göstere 3 büyük süpermarket zinciri Woolworth, Aldi ve Coles, personellerine aşı şartı getirdi.

Woolworth ve Aldi, Avustralya'daki tüm personeli için aşıyı zorunlu kılarken Coles, yalnızca Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi’ndeki personelin zorunlu aşı olması gerektiğini duyurdu.

Şirket yönetimlerinden yapılan açıklamalara göre, gelecek aylarda yürürlüğe girecek aşı mecburiyeti uygulaması kapsamında, geçerli muafiyetleri bulunmayan tüm çalışanların aşı yaptırmaları gerekiyor.

YÜZDE 70,8 ÇİFT DOZUNU YAPTIRDI

Avustralya’da, aşıya uygun olan 16 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 85,8’i ilk dozunu yaptırdı.

Çift dozunu da yaptıranların oranı ise yüzde 70,8.

ÜLKE SINIRLARININ GELECEK AY YENİDEN AÇILMASI BEKLENİYOR

Tam aşılama oranlarının yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla, 2020 mart ayından bu yana kapalı tutulan ülke sınırlarının, yurt dışındaki Avustralyalılara ve vize sahibi uluslararası öğrencilere öncelik verilerek gelecek ay yeniden açılması bekleniyor.

ÖLENLERİN SAYISI 1592’YE YÜKSELDİ

Ülkenin diğer eyaletlerinde, koronavirüsten yeni can kaybı bildirilmezken son 24 saatte Victoria eyaletinde 12, NSW’de 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Avustralya’da virüsten ölenlerin sayısı 1592’ye yükseldi.

2 BİN 633 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI

Tam kapanmanın bu gece yarısı sona ereceği Victoria eyaletinde 2 bin 232, NSW’de 372 ve ACT’de 28 kişiye daha koronavirüs teşhisi konulmasıyla, ülke genelinde bir günde 2 bin 633 kişi virüse yakalandı.

İlk vakanın görüldü 25 Ocak 2020’den bu yana 152 bin 89 vakanın kaydedildiği Avustralya’da, 28 bin 913 aktif vakadan 275'i yoğun bakımda olmak üzere 1350 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.