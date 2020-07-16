En Son Haber

Sydney'de bulutlar bir anda kütle halinde şehrin üzerinden geçince, ortaya ürkütücü görüntüler çıktı.

Avusturalya'nın Sydney adlı şehrinde, ilginç bir manzara yaşandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir fotoğrafçının yayınladığı video, görenleri korkuttu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞINCA OLAY OLDU

Jim Butcher isimli kişi, yaşadığı şehir olan Sydney'de denk geldiği korkunç bulut fırtınasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Avustralya'da devasa kara bulutlar dehşet verdi - VİDEO



O ANLAR KAMERADA

Hızlı çekim tekniği uygulanan videoda Sydney’nin popüler limanları üzerinden fırtına habercisi olan oldukça büyük ve kara bir bulut kütlesi geçiyor.