İHA
Avustralya’nın Queensland eyaletinin merkezi Brisbane kentinde, film sahnesi gibi bir maskeli soygun yaşandı.
Avustralya polisinin bugün paylaştığı görüntülerde, 29 Aralık akşamı palyaço maskesi takan silahlı hırsız, Holland Park banliyösünde bir markete girdi.
Silah çekip kasayı aldı
Yerel saatle 19.30 sıralarında yaşanan olayda, hırsızın silahla çalışanı tehdit ettikten sonra para kasasını aldığı ve marketten koşarak uzaklaştığı görüldü.
Polis yardım istedi
Queensland polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, zanlı hakkında bilgi sahibi herkesi ifade vermeye çağırdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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