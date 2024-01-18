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Avustralya’da film sahnesi gibi soygun... Palyaço maskesiyle hırsızlık yaptı

Avustralya’da film sahnesi gibi soygun... Palyaço maskesiyle hırsızlık yaptı Queensland eyaletinin merkezi Brisbane kentinde, palyaço maskesi takan silahlı bir şahıs market soydu.