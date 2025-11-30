Abone ol: Google News

Avustralya'da fosil yakıt karşıtı protesto düzenlendi: Gemi trafiği askıya alındı

Ülkedeki kömür nakliyelerinin yapıldığı Newcastle Limanı'nda fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi hareketleri üç saat süreyle askıya alınırken polis, protestoların başından bu yana gemi kanalını engellemeye çalışan 141 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 11:44
Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletindeki "dünyanın en büyük kömür limanı" olarak bilinen Newcastle Limanı'nda, 27 Kasım'da iklim protestoları başladı. 

ABC News'ün haberine göre, protestolar bugün de devam etti. 

141 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ 

Yüzlerce gösterici, fosil yakıt kullanımını ve kömür sevkiyatını protesto etmek amacıyla küçük kayık ve kanolarla denize açıldı.

Polis, protestoların başından bu yana gemi kanalını engellemeye çalışan 141 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU 

Liman yönetimi ise protestocuların kayık ve su araçlarıyla kömür gemilerinin yolunu kesmesi üzerine limandaki gemi trafiğini üç saatliğine durdurma kararı aldı.

Yönetim, Ragna isimli kömür gemisinin geri döndüğünü, 85 bin tonluk Cemtex Leader gemisinin ise dün polis uyarısı sonrası limana giriş yapamadığını açıkladı.

Protestoları düzenleyen çevre örgütü Rising Tide yetkilisi Zack Schofield, polisin gösterilere müdahalesinde "yanlış tutum" benimsediğini savundu.

