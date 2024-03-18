Avustralya'da Gazze protestosu: Meclis oturumunu sloganlarla böldüler Göstericiler, oturum sırasında Başbakan Albanese'i hedef aldı. Filistin için seslerini duyurmaya çalışanlar, 'derhal ateşkes' talebinde bulundu.

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AA

Avustralya'da Temsilciler Meclisi, Gazze destekçilerinin protestosuna sahne oldu.

Meclisteki oturumda İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Protestocular, Avustralya hükümetini soykırımı desteklemekle suçladı.

SBS'nin haberine göre, Temsilciler Meclisi'ndeki soru-cevap oturumuna katılan birkaç gösterici, Başsavcı Mark Dreyfus'un konuşması sırasında Başbakan Anthony Albanese'den kendilerine kulak vermesini istedi.

Başbakan Albanese hedefte: Ellerin kana bulandı

"Ateşkes hemen!", "Utanın!", "Soykırımı destekliyorsunuz.", "Albanese, ellerin kana bulandı. 15 bin çocuk öldü." diye bağıran protestocular, güvenlik görevlileri tarafından Temsilciler Meclisi'nden çıkarıldı.

"Filistin protestocularıyla dayanışma içerisindeyim"

Greens Partisi Senatörü Max Chandler-Mather, X hesabından yaptığı paylaşımda, protestoculara destek verdi.

"Soru-cevap oturumunda barışçıl şekilde ateşkes ve Gazze'deki soykırıma son verilmesini isteyen Filistin protestocularıyla dayanışma içerisindeyim." ifadesini kullanan Chandler-Mather, protestocuların iyilikle hatırlanacağını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)