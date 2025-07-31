Avustralya’da harekete geçildi: Bu yaşın altındakilere YouTube artık yasak!

Avustralya hükümetince yapılan düzenleme kapsamında sosyal medya kullanımında dikkat çeken bir kısıtlama adımı atıldı.

Söz konusu düzenleme kapsamında çevrimiçi video platformu YouTube özelinde yeni bir kısıtlama getirildi.

Daha önce yapılan bir araştırmada, Avustralyalı gençlerin yüzde 37’sinin YouTube’da zararlı içeriklerle karşılaştığı tespit edildi. Tespit edilen bu verilerin ardından gündeme gelenyasakla birlikte, artık 16 yaşından küçük kullanıcılar YouTube hesabı açamayacak.

RİSKLERİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR!

Ancak ebeveynler ve öğretmenler, çocuklara eğitim amaçlı video izletmek amacıyla platformu kullanmaya devam edebilecek. YouTube ise ana faaliyetinin video barındırmak olduğunu ve sosyal medya olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunuyor.

Avustralya’nın bu kararı, çocukların çevrimiçi ortamda maruz kaldığı riskleri azaltmayı hedeflerken, diğer ülkeler için de örnek oluşturabilecek nitelikte.