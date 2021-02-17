Yolunu kaybeden bir kangurunun hastaneye dalıp, içeride gezindiği anlar kameraya yansıdı.

Avustralya’nın Sdyney kentindeki bir hastane çevresinde dolanan valabi türündeki kanguru, bir süre sonra içeri girdi.

Yolunu kaybeden kanguruyu gören hastane personeli, şaşkınlığını gizleyemedi.

KORİDORLARDA GEZİNDİ

Hasta bekleme salonunu gezen kanguru, daha sonra dışarı çıkmayı başardı.

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Avustralya'da hastaneye giren kanguru