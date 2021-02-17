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    Avustralya'da hastaneye giren kanguru

    Yolunu kaybeden bir kangurunun hastaneye dalıp, içeride gezindiği anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.02.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 18:54
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    Avustralya'da hastaneye giren kanguru

    Avustralya’nın Sdyney kentindeki bir hastane çevresinde dolanan valabi türündeki kanguru, bir süre sonra içeri girdi.

    Yolunu kaybeden kanguruyu gören hastane personeli, şaşkınlığını gizleyemedi.

    KORİDORLARDA GEZİNDİ

    Hasta bekleme salonunu gezen kanguru, daha sonra dışarı çıkmayı başardı.

    O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Avustralya'da hastaneye giren kanguru

    Avustralya da hastaneye giren kanguru #1

    Avustralya da hastaneye giren kanguru #2

    Avustralya da hastaneye giren kanguru #3

    Avustralya da hastaneye giren kanguru #4

    Avustralya da hastaneye giren kanguru #5

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