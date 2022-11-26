Avustralya'da, kanser farkındalığı için plajda çıplak buluşma

Cilt kanseri farkındalığı için bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, çıplak bir şekilde fotoğraf sanatçısı Spencer Tunick’in sanat çalışmasında poz verdi.

Fotoğraf sanatçısı Spencer Tunick, cilt kanseri farkındalığı yaratmak isteyince, Avustralya’nın Sidney kentindeki Bondi Plajı ilginç görüntülere sahne oldu…

2.500 kişi, ülkede her yıl cilt kanserinden ölenleri temsilen Tunick’e poz vermek üzere bu sabah plajı doldurdu.

Kalabalığın çıplak olarak plajda toplanabilmesi için yasaların geçici olarak değiştirildiği öğrenildi.

Kıyafetlerini çıkaran kalabalık grup, çıplak bir şekilde denize karşı durdu. Dünyanın önemli noktalarında kitlesel çıplak fotoğraf çekimleri düzenlemesiyle tanınan Tunick, sahilde çeşitli pozlar yakaladı.

“Sanatımı yapmaktan onur duyuyorum”

Tunick, "Cilt kontrolleri hakkında farkındalık yaratma fırsatımız var ve buraya gelip sanatımı yapmaktan ve sadece vücudu ve korumayı kutlamaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

“Herkes gerçekten saygılıydı”

Robyn Lindner isimli bir katılımcı, “Dün gece, ne yaptım diye düşündüğümü itiraf etmeliyim. Ama harikaydı, herkes gerçekten iyi bir atmosfere sahipti, herkes gerçekten saygılıydı ve gerçekten eğlenceli hissettirdi.” dedi.

Tunick en son, 2010 yılında Sidney'de 5.200 Avustralyalının Sidney Opera Binası'nda çıplak poz verdiği toplu bir çekim yönetmişti.

1.281 Avustralyalının öleceği tahmin ediliyor

Avustralya, dünyada cilt kanserinde ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Reuters’ın haberine göre; federal hükümet, bu yıl Avustralya'da 17.756 yeni cilt kanseri vakasının teşhis edileceğini ve 1.281 Avustralyalının hastalıktan öleceğini tahmin ediyor.