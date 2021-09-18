Avustralya’da karantina karşıtları sokağa döküldü

Koronavirüs yasaklarına karşı düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında arbede çıktı. Çok sayıda polis yaralanırken, Melbourne'de 235, Sidney'de 32 kişi gözaltına alındı.

Avustralya'da koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı, halkı bir kez daha sokağa döktü.

Başta Melbourne olmak üzere Sidney, Brisbane ve Perth kentinde düzenlenen gösterilerde karantina önlemleri protesto edildi.

ARA SOKAKLARDA TOPLANIP HAREKETE GEÇTİLER

Victoria eyaletine bağlı Melbourne'de şehir merkezinin farklı noktalarına kontrol noktaları ve barikatlar kurulurken, toplu taşıma askıya alındı.

Ancak yüzlerce protestocu, ara sokaklarda toplanarak yürüyüşe geçti.

POLİS BARİKATINI AŞTILAR

Kalabalık grubu engellemek isteyen polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.

Geri çekilmeyen protestocuların polis barikatını aştığı anlar kameralara yansırken, bazı polislerin yere düştüğü görüldü.

Avustralya'da karantina karşıtı gösterilerde arbede VİDEO

235 PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Çıkan arbedede çok sayıda polisin yaralandığını açıklayan Victoria polisi, 235 protestocunun gözaltına alındığını aktardı.

Polis, gözaltına alınanlardan 193'ünün koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden, diğerlerinin ise polise saldırı, uyuşturucu ve silah suçları da dahil olmak üzere diğer gerekçelerle gözaltına alındığını belirtti.

İKİ BÖLGEDE GÖSTERİLER OLAYSIZ SONA ERDİ

Melbourne’deki karantina karşıtı gösterilerle eş zamanlı olarak Sidney, Brisbane ve Perth gibi büyük şehirlerde de küçük çaplı protestolar gerçekleştirildi.

Sidney’deki gösterilerde 32 kişi gözaltına alınırken, Brisbane ve Perth'teki gösteriler olaysız sona erdi.