Avustralya'da kendisinden ayrılan sevgilisi için yaptığıyla şaşırttı Avustralya'da maddi durumu yetersiz olduğu için sevgilisi tarafından terk edilen şahsın intikamı şaşkına çevirdi. Şahıs açtığı restorana pankart astırarak "Fakir olduğum için benden ayrıldın. Artık Kore restoranı açacak param var. Şimdi pişman mısın?" ifadelerine yer verdi.

ensonhaber.com

Yaşanan ilişkilerin ardından kimi zaman bazı insanlar, birbirinden intikam almak için çeşitli yollara başvurabiliyor.

Bu durum can sıkıcı olduğu kadar, intikam almak isteyenler tarafından 'iç soğutucu' bir eylem olarak görülüyor.

Afişi gören dönüp bir daha baktı

Konuyla ilgili son olarak Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşanan bir olay şaşkına çevirdi.

Şehirde yeni açılan bir restoranın önüne asılan afişi bir gören dönüp bir daha baktı.

Bu, restoran sahibinin kendisinden fakir diye ayrılan eski sevgilisi Sophia'dan aldığı bir intikamın fotoğrafıydı.

"Fakir olduğum için benden ayrıldın, artık restoran açacak param var"

Kore restoranın önüne asılan afişte ise "Hey Sophia, fakir olduğum için benden ayrıldın. Artık Kore restoranı açacak param var. Şimdi pişman mısın?" yazıyordu.

Öte yandan The Sun'ın aktardığına göre pankartı gören vatandaşlar sosyal medyada ikiye bölündü.

Bazıları bu ilanın yeni açılan restoranın reklam yapmak için asıldığını düşündü.