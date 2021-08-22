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    Avustralya'da koronavirüs aşısı karşıtlarının olaylı gösterisi

    Avustralya'da koronavirüs aşısı karşıtlarının olaylı gösterisi

    Çeşitli şehirlerde düzenlenen gösterilerde, öfkeli kalabalıkla polis arasında arbede yaşandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.08.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 17:59
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    Avustralya'da koronavirüs aşısı ve salgına karşı alınan evde kalma önlemleri protesto edildi.

    Binlerce Avustralyalı, Sidney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth gibi kentlerde bir araya geldi.

    AVUSTRALYA'DA YÜKSEK GERİLİM

    Delta varyantının etkisindeki ülkenin en büyük kenti Sidney'deki gösterilerin "halkın güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını" açıklayan polis, koronaviüs yasakları sebebiyle izinsiz gerçekleşen gösterilere yaklaşık 1500 polisle müdahalede bulundu.

    GÖSTERİCİLERLE POLİS KARŞI KARŞIYA GELDİ

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, gerilimin yükseldiği anda göstericiler polislere saldırdı. Bazı göstericiler yere düşerken, polisin öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çektiği görüldü.

    Avustralya'da koronavirüs aşısı karşıtlarının olaylı gösterisi ViDEO

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Avusturalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde virüse yakalanan 43 bin 131 kişiden 977’si hayatını kaybetti.

    10 bin 351 aktif vakadan 93'ü yoğun bakımda olmak üzere 556 kişinin tedavileri devam ediyor.

    Avustralya da koronavirüs aşısı karşıtlarının olaylı gösterisi #1

    Avustralya da koronavirüs aşısı karşıtlarının olaylı gösterisi #2

    Avustralya da koronavirüs aşısı karşıtlarının olaylı gösterisi #3

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