Avustralya’da öldürülmesine karar verilen güvercin kurtuldu

Avustralya’nın Melbourne kentinde, ABD’den geldiği düşünülen "Joe" adlı güvercinin bacağındaki bileziğin sahte olduğu ortaya çıktı.

Avustralya’ya Pasifik Okyanusu’nu geçerek ABD’den geldiği düşünülen ve yerel türlere karşı "biyogüvenlik" tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle itlaf edilmesi planlanan güvercinle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Amerikan Yarış Güvercin Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Joe" adlı güvercinin üzerindeki bilekliğin sahte olduğu bildirildi.

"EVİ AVUSTRALYA"

Yapılan açıklamada, "Avustralya’da bulunan güvercinde sahte bir bilezik var ve biyogüvenlik önlemlerine göre itlaf edilmesine gerek yok, çünkü güvercinin asıl evi Avustralya’da." ifadeleri kullanıldı.

Güvercinin, 13 bin kilometre katederek ABD’den gelmediğinin ortaya çıkmasıyla itlaf edilmesinin önüne geçildi.

"RİSK TAŞIMIYOR"

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Soruşturmanın ardından Bakanlık, güvercin Joe’nun Avustralya’dan olma ihtimalinin yüksek olduğu ve biyogüvenlik riski taşımadığı sonucuna vardı." denildi.

Açıklamada, "Bakanlık, kuşun bacağındaki bileziğin sahte olduğuna ikna oldu." ifadeleri kullanılarak güvercine herhangi bir işlem yapılmayacağı duyuruldu.

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YARIŞ GÜVERCİNLERİ ÇOK DEĞERLİ

Güvercinde neden sahte bilezik takılı olduğu ise henüz bilinmiyor. Ancak Amerikan Yarış Güvercin Birliği Geliştirme Müdürü Deone Roberts, sahte kimlik kullanımının "giderek arttığını" dile getirdi.

Yarış güvercinlerinin son derece değerli olabildiği, bir kuşun kasım ayında rekor bir fiyatla 1.6 milyon euro karşılığında satıldığı vurgulandı.