Avustralya'da onbinler yağmur altında Gazze için yürüdü

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım ve abluka politikalarına dünyadan da ses yükselmeye devam ediyor.

Avustralya'nın simgesi olan ünlü Sydney Harbour Köprüs'nde onbinlerce kişi şiddetli yağmura rağmen Gazze için toplandı.

Medeniyete Yürüyüşü adıyla düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar ellerinde tencere tavalarla katılarak Gazze'deki açlığa dikkat çekti.

PROTESTOYA YAKLAŞIK 90 BİN KİŞİ KATILDI

Göstericiler ellerinde “Soykırımı durdurun”, “İnsanlık Gazze’yi koru” pankartlarıyla yürüdü.

Bir hemşire ise Filistin'deki meslektaşlarının öldürüldüğünü hatırlatarak, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Eyalet polisi, protestoya yaklaşık 90 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ülkenin Melbourne ve Adelaide kentlerinde de Gazze'deki insani kriz protesto edildi.

İSRAİL ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI BASKI ARTTI

İsrail, uyguladığı abluka politikası nedeniyle uluslararası kamuoyundan baskı görürken Fransa, İngiltere, Malta gibi devletler, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak olan toplantıda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

GAZZE'DE EN AZ 60 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları sonucunda Gazze’deki yıkım ve can kaybı her geçen gün artıyor.

İsrail’in yoğun bombardımanı, ablukayı daha da sertleştirerek sivillerin gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimini neredeyse imkansız hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurumlarının uyarılarına rağmen İsrail'in durmayan saldırıları nedeniyle Gazze’de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.