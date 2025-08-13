Abone ol: Google News

Avustralya'da oyuncak sepetinden yılan çıktı

Avustralya’da yaşayan bir anne, kızının oyuncak kutusunun içinde zehirli bir yılan buldu. Oldukça büyük olan yılanın deri değiştirmeye hazırlandığı belirtildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 08:57
Avustralya'da oyuncak sepetinden yılan çıktı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. 

Bir anne, kızının oyuncak kutusunda zehirli bir yılan yakaladı.  

Oyuncak seçerken yakalanan yılanı gören anne, neye uğradığını şaşırdı ve yetkilileri arayarak evden uzaklaştı. 

"EN ÇILGIN VAKA"

Yılan yakalama hizmetini yürüten Stuart McKenzie, bunun şimdiye kadarki “en çılgın vakalardan biri” olduğunu söyledi.

"SON DERECE ŞANSLILAR"

McKenzie, sepetin dibine dolanmış yılanı bulmadan önce bir kanca kullanarak sepeti inceledi ve aileden kimsenin dev yılan tarafından ısırılmamasının son derece şanslı olduğunu söyledi.

DOĞAYA BIRAKILDI

Yaklaşık üç veya dört parmak kalınlığında olan yılanın sağlıklı olduğu öğrenildi.

Hayvan yakalandıktan sonra tekrar doğaya salındı.

Dünya Haberleri