Avustralya'da oyuncak sepetinden yılan çıktı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi.

Bir anne, kızının oyuncak kutusunda zehirli bir yılan yakaladı.

Oyuncak seçerken yakalanan yılanı gören anne, neye uğradığını şaşırdı ve yetkilileri arayarak evden uzaklaştı.

"EN ÇILGIN VAKA"

Yılan yakalama hizmetini yürüten Stuart McKenzie, bunun şimdiye kadarki “en çılgın vakalardan biri” olduğunu söyledi.

"SON DERECE ŞANSLILAR"

McKenzie, sepetin dibine dolanmış yılanı bulmadan önce bir kanca kullanarak sepeti inceledi ve aileden kimsenin dev yılan tarafından ısırılmamasının son derece şanslı olduğunu söyledi.

DOĞAYA BIRAKILDI

Yaklaşık üç veya dört parmak kalınlığında olan yılanın sağlıklı olduğu öğrenildi.

Hayvan yakalandıktan sonra tekrar doğaya salındı.