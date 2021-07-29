Avustralya’da pencereden çarşaf sarkıtıp karantinadan kaçtı

Brisbane’den Perth’e gelen bir şahıs, zorunlu karantina uygulaması kapsamında otele yerleştirildi. 39 yaşındaki şahıs, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden kaçtı.

Avustralya’nın Brisbane eyaletinden Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth’e gelen bir kişi, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan zorunlu karantina önlemleri çerçevesinde bir otele yerleştirildi.

Batı Avustralya polis sosyal medya üzerinden, adı açıklanmayan 39 yaşındaki şahsın, 20 Temmuz Salı günü yerel saatle 01.00 sıralarında kaldığı otelin 4’üncü katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtığını duyurdu.

Şahsın kaçmak için birbirine bağladığı çarşafların fotoğrafı da polis tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

8 SAAT SONRA GÖZALTINA ALINDI

Kaçtıktan 8 saat sonra yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

Şahsın koronavirüs testi negatif çıksa da salgın tedbirlerine uymama ve yanlış, yanıltıcı bilgi verme suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

SIKI TEDBİRLER UYGULANIYOR

Avustralya, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sıkı tedbirler uyguluyor.

Ülkede ulusal ve iç sınırlarını kapatma, yurt dışı veya eyaletler arası uçuşlarla gelen herkese zorunlu otel karantinası gibi tedbirler uygulanıyor.

TOPLAM VAKA SAYISI 33 BİN 726

Toplam vaka sayısı ülkede 33 bin 726’ya ulaşırken şimdiye kadar 923 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.