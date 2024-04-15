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Avustralya, hafta sonu kilisede yaşanılan saldırıyı konuşuyor..
Ülkede 'TikTok Piskoposu' olarak tanınan Mar Mari Emmanuel, Sidney'de bulunan Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde ayine katıldı.
Tam o sırada 30'lu yaşlarda bir kişi, elindeki kalemle piskoposa saldırdı. Saldırıda papazla birlikte 3 kişi yaralandı.
Saldırgan gözaltında
Avustralya basınının haberine göre, yaralı piskopos bir sedye üzerinde kiliseden çıkarılarak ambulansa bindirilirken, saldırgan da gözaltına alındı.
Olay kameraya yansıdı
Canlı yayınlanan ayinde saldırganın papazı kalemi sapladığı anlar kaydedildi.
Saldırıya tepki
Sydneyliler ise kilisenin önüne gelerek 'Onu dışarı çıkarın' sloganlarıyla saldırıya ve saldırgana tepki gösterdi.
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