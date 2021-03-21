Şiddetli yağış sele yol açarken, Yeni Güney Galler eyaletinde yerleşim yerleri su altında kaldı. Tehlike altındaki yerleşim birimleri için tahliye emri verildi.

Avustralya, şiddetli yağışın ardından sele teslim oldu.

Sel felaketi, ülkenin en kalabalık eyaleti olan 8.1 milyon nüfuslu Yeni Güney Galler'de hayatı durma noktasına getirdi.

YERLEŞİM YERLERİ SU ALTINDA KALDI

Sel suyu, özellikle eyaletin orta kuzey kıyılarını kaplarken, su altında kalma riski bulunan alçak bölgelerde yaşayanlardan evlerini tahliye etmeleri istendi. Felaket karşısında 12 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Felaketin meydana geldiği bölgede yaşayan Alistair Flower, Guardian'a yaptığı açıklamada, "Pek çok kimseyle konuşurken, bu felaketin 1960'lardaki son büyük seli geçtiğini söylüyorlar." ifadesini kullandı.

Avustralya'da sel felaketi ViDEO

DOĞAL AFET İLAN EDİLDİ

Avustralya Meteoroloji Dairesi, sel sularının tahmin edilen seviyeleri geçmesi nedeniyle Sidney'in batısındaki Nepean Vadisi'nde yaşayanlar için acil koduyla bir uyarı yayınladı.

Gece yoğunlaşayan şiddetli yağış sonucunda Nepean-Hawkesbury Nehri'nin sabat saatlerinde hızla yükseldiği kaydedildi.

Nehrin Penrith'te 9,8 metre seviyesine çıkması beklenirken, bunun 1961'te meydana gelen sellerden beri en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Avustralya hükümeti, Yeni Güney Galler'in büyük bölümünde doğal afet durumu ilan etti.

"KAÇINILMAZ KAZAYA YAKLAŞIYORUZ"

Yeni Güney Galler Acil Durumlar Bakanı David Elliott, henüz kendilerine ulaşan ölüm bilgisi bulunmadığını, ancak "kaçınılmaz kazaya gittikçe yaklaştıklarını" söyledi.

Elliott, sözlerini "Kendini tehlikeye atmayın, kurtarma ekiplerini tehlikeye atmayın" şeklinde sürdürdü.

Perşembe gününden bu yana, yetkililerin 7 bin yardım çağrısına yanıt verdiği, 750'den fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

CNN International'ın haberine göre, binlerce acil durum çalışanı ile gönüllü sahada ve mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor.

"DURUM CİDDİ"

Yeni Güney Galler Acil Durumlar Servisi'nden Dean Storey, karşı karşıya kaldıkları durumu "ciddi, yaşamı tehdit eden olay" şeklinde tanımladı, selden etkilenenleri uyarılara ve tahliye emirlerine uymaya çağırdı.

Halkın gerekli olmayan seyahatlerden kaçınılması istendi.