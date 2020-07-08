Dolar
6.8656
0.1151%
Euro
7.7481
0.1434%
Altın
1804.28
0.5186%
Borsa
119450.17
0.0932%
G. Altın
398.082
0.5331%
Bitcoin
63823.45
0.5939%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Avustralya’da seyir halindeki sürücü yılanla boğuştu

    Polisin hız yaptığı için durdurduğu sürücünün mazereti geçerli sayıldı ve ceza yemekten kurtuldu.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 15:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Avustralya’da seyir halindeki sürücü yılanla boğuştu

    Avusturalya'nın Queensland kentinde saatte 123 kilometre ile giden bir aracı durduran polis gördüklerine inanmadı.

    Polisin durdurduğu 27 yaşındaki Jimmy, aracını sürerken bacağına bir yılanın dolandığını söyledi.

    POLİS, CEZA KESMEKTEN VAZGEÇTİ

    Jimmy, bacağındaki yılanı bir bıçak ve emniyet kemeriyle öldürmeye çalıştığını belirtti. Polis, arabanın içindeki ölü yılanı gördükten sonra Jimmy'e ceza kesmekten vazgeçti.

    Avustralya'da sürücü seyir halindeyken zehirli yılanla savaştı İZLE

    “SANIRIM BENİ ISIRDI, KALBİME BİR BAKIN”

    Polisin vücut kamerasından çekilen görüntülerde Jimmy'nin, “Sanırım beni ısırdı. Benimle arabadaydı. Kalbimin nasıl attığına bakabilirsiniz.” dediği duyuluyor.

    Oldukça zehirli olan kahverengi yılanının dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olduğu ortaya çıktı.

    Avustralya’da seyir halindeki sürücü yılanla boğuştu #1

    Görüş Bildir