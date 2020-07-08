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- Avustralya’da seyir halindeki sürücü yılanla boğuştu
Avustralya’da seyir halindeki sürücü yılanla boğuştu
Polisin hız yaptığı için durdurduğu sürücünün mazereti geçerli sayıldı ve ceza yemekten kurtuldu.
- DHA
- 08.07.2020 - 15:14
Avusturalya'nın Queensland kentinde saatte 123 kilometre ile giden bir aracı durduran polis gördüklerine inanmadı.
Polisin durdurduğu 27 yaşındaki Jimmy, aracını sürerken bacağına bir yılanın dolandığını söyledi.
POLİS, CEZA KESMEKTEN VAZGEÇTİ
Jimmy, bacağındaki yılanı bir bıçak ve emniyet kemeriyle öldürmeye çalıştığını belirtti. Polis, arabanın içindeki ölü yılanı gördükten sonra Jimmy'e ceza kesmekten vazgeçti.
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“SANIRIM BENİ ISIRDI, KALBİME BİR BAKIN”
Polisin vücut kamerasından çekilen görüntülerde Jimmy'nin, “Sanırım beni ısırdı. Benimle arabadaydı. Kalbimin nasıl attığına bakabilirsiniz.” dediği duyuluyor.
Oldukça zehirli olan kahverengi yılanının dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olduğu ortaya çıktı.