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Avustralya’da seyir halindeki sürücü yılanla boğuştu

Avustralya’da seyir halindeki sürücü yılanla boğuştu

Polisin hız yaptığı için durdurduğu sürücünün mazereti geçerli sayıldı ve ceza yemekten kurtuldu.