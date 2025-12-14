Avustralya'da silahlı saldırı: Polis "terör" olayı dedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya'nın Sidney kentinde silahlar patladı.

Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda, 12 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

TERÖR SALDIRISI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Yeni Güney Galler Eyaleti Polis Komiseri Mal Lanyon tarafından yapılan açıklamada, eylem 'terör saldırısı' olarak nitelendirildi.

Lanyon, "Saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdik. 12 ölü, 27 yaralı var. Üçüncü bir saldırgan varsa saldırıya engel olacağız." dedi.

AB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de saldırıya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Leyen, olaya ilişkin şunları söyledi:

Bondi Plajı'ndaki trajik saldırı karşısında şoktayım. Vefat edenlerin ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerimi iletiyorum.



Avrupa, Avustralya ve dünya genelindeki Yahudi topluluklarının yanındadır. Şiddete, antisemitizme ve nefrete karşı birlik içindeyiz.

"BİR GÜVENLİK SORUNU VAR"

Başbakan Anthony Norman Albanese, "Bir güvenlik sorunu var, takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Sydney Morning Herald, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Sözcüsü, "Bondi'de aktif bir güvenlik durumunun farkındayız. Bölgedeki insanları Yeni Güney Galler Polisi'nden gelen bilgilere uymaya çağırıyoruz." dedi.