Avustralya'da yanlışlıkla tahliye edilen şahıs polise başvuruda bulundu Avustralya'da "idari hata" nedeniyle cezaevinden yanlışlıkla tahliye edilen tutuklu, haberlerde arandığını görünce polise başvurdu.

AA

Avustralya'da görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

The Guardian'ın haberine göre, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki hapishanede tutuklu bulunan 30 yaşındaki Corey Hastings'in, perşembe sabahı kefaletle tahliye talebi reddedildi.

Ancak Hastings, kararın evraka talebinin onaylandığı şeklinde geçmesi üzerine tahliye edildi.

Yanlışlıkla tahliye edildi

Yanlışlığın farkına varılmasının ardından polis, perşembe akşamı Hastings'i aramaya başladı.

Hastings, haberlerde arandığını görmesinin ardından nerede olduğunu bildirmek için polise telefon etti.

Yeniden gözaltına alındı

Eyalet polisi, Hastings'in otelde gözaltına alındığını ve hapishaneye geri gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Yeni Güney Galler Cezaevi Hizmetleri'nden (CSNSW) yapılan açıklamada, gözaltı, mahkumiyet kararları ve tahliye işlemlerini gerçekleştirirken personelin prosedürleri takip etmeleri gerektiği belirtilerek, "Tahliye, bir duruşma sonrası yapılan bir idari hatadan kaynaklanmıştır. CSNSW, hatanın nasıl meydana geldiğini araştırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)