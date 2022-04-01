Avustralya'da yaşayan Türkler, Ramazan ayına hazırlandı

Hayatlarını Melbourne'de sürdüren Türkler, Ramazan öncesi alışverişe çıktı. Vatandaşlar, yaklaşan ilk sahur ve iftar öncesi duygularını dile getirdi.

İslam dünyası, Ramazan ayını karşılamak için geri sayıma geçti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler de yarın başlayacak Ramazan öncesi sahur ve iftar alışverişi yaptı.

Ülke genelinde uygulanan koronavirüs kısıtlamalarından dolayı, son 2 Ramazan'ı evlerinde misafirleriyle iftar yapamadan geçirmek zorunda kalan Türkler, bu yıl yasakların kalkmasıyla iftarları sevdikleriyle birlikte yapmaya hazırlanıyor.

RAMAZAN HAZIRLIĞI

Bu nedenle Ramazan öncesi alışverişe çıkanlar, ilk iftarı birlikte açmak için davet ettikleri misafirlerine ikramlık hurma, kuruyemiş ve meyvelerin yanı sıra içecekleri de alarak alışverişlerini tamamladı.

Melbourne’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerden Meadow Heights semtindeki alışveriş merkezinde Yasemin Duru, bu yıl hem iftarlara katılabileceklerini hem de misafir kabul edebileceklerini söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ KADAR OLMASA DA..."

Duru, ‘‘Ramazan alışverişine çıktım, hurma ve tatlı gibi Ramazan'da gerekenleri almaya geldim. İslam âleminin Ramazan'ı mübarek olsun.’’ ifadelerini kullandı.

Avustralya’daki Ramazanların da güzel olduğunu anlatan Duru, ‘‘Misafir ağırlıyoruz, kendimiz davetlere gidiyoruz, Türkiye’deki kadar olmasa da buraya göre güzel oluyor.’’ dedi.

"İFTARDAN SONRA FINDIK, BADEM, HURMA İYİ GELİR DİYORLAR"

Yaklaşık 50 yıl önce geldikleri Avustralya’da ilk yıllarda Ramazanların daha güzel geçtiğini dile getiren Münire Akyol, ‘‘Hayırlı, uğurlu, şifalı, barış dolu Ramazan diliyorum cümle İslam âlemine.’’ diye konuştu.

Kuruyemiş almaya çıktığını anlatan Cevdet Apak, ‘‘Ramazan hazırlıklarını yapıyoruz. İftardan sonra doktorlar fındık, badem, hurma iyi gelir diyor, onları almaya çalışıyoruz.’’ dedi.

MÜSLÜMANLARIN SAYISI

Avustralya’da 2016'da yapılan son nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun yüzde 2,6’sını oluşturan Müslümanların sayısı 604 bin 200 olarak kayıtlarda yer alıyor.