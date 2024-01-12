Avustralya'da yere yığılan hasta adamın bileti çalındı Yere düşen 80 yaşındaki Avustralyalının bileti, o sırada yanına yaklaşan hırsız tarafından çalındı. O anlar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Bir kadının, yere yığılan hasta emekliden para çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Avustralya'da yaşanan olayda, Thomas Purtill, kriz geçirip yere düşmeden önce oyun oynadığı makineden yaklaşık 300 dolar kazandı.

Yaşlı adamın biletini çaldı

O sırada yaklaşan hırsız, ilk başta 80 yaşındaki adam için endişelenmiş gibi göründü ve personeli çağırdı, ancak daha sonra biletini cebine attı.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı. Polis, kadının kimliğini belirlemek amacıyla görüntüleri yayınladı.

Purtill, iki gün hastanede tedavi gördü. Hırsızı tanıyan herkesten, onu polislere teslim etmesini istedi.

"Yere düştüğümü hatırlıyorum"

Purtill, "Yere düştüğümü hatırlıyorum. Sanırım bileti makineye koymadan önce düştüm." dedi.

Mirror'ın aktardığına göre, hırsızın eylemleri hakkında ne düşündüğü sorulan Purtill, "Televizyonda pek bir şey söyleyemem. Buna izin verilmiyor." diye ekledi.