Avustralya'da yetiştirilen yaban mersini, ağırlığı ile dünya rekoru kırdı New South Wales eyaletinde yetiştirilen bir yaban mersini, 20.4 gram ağırlığıyla Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

DHA

Tarım alanında yetiştirilen devasa bitkiler arasına yaban mersini de dahil oldu.

Dünyanın en ağır yaban mersini

Avustralyalı meyve ve sebze üreticisi Costa tarafından geleneksel yollarla yetiştirilen ve 13 Kasım 2023’de toplanan yaban mersinine, dün Guinness Dünya Rekorları tarafından ‘en ağır yaban mersini’ ünvanı verildi.

20 tanesinden biri dünya rekoru kırdı

Yapılan açıklamada yaklaşık 20 tane kadar büyük yaban mersini topladıklarını ancak aralarından bir tanesinin rekoru kırdığı ifade edildi.

Açıklamada, “Ekip dünya rekoru ile tanınmaktan heyecan duyarken, Costa aracılığıyla yeni çeşitlerin seçilmesi ve geliştirilmesinde kalite ve lezzet en önemli öncelik olmaya devam etmektedir.” denildi.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı’nda yerini alan dev yaban mersininin, yaklaşık 12 ayda yetiştirildiği ifade edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)