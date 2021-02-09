Avustralya'da zincirleme kazaya sebep olan koala

Karşıdan karşıya geçmek isterken 5 araca kaza yaptıran sevimli koala, sürücülerden birinin aracına alınarak direksiyon başında poz verdi.

Avustralya'nın güneyindeki Adelaide kentinde 6 şeritli otoban yolunda gezinen bir koala, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Koalayı fark eden bir sürücü ise hayvana çarpmamak için ani fren yaptı.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

Aracın fren yapması üzerine 5 araç birbirine girdi.

Olaya ilişkin açıklama yapan yetkililer; can kaybının olmadığını, kazanın trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelmesine rağmen sadece hafif yaralılar olduğunu bildirdi.

DİREKSİYONA GEÇİP, POZ VERDİ

Kazaya karışanlardan Nadia Tugwell, koalanın kazadan yara almadan kurtulduğuna sevindiğini söyledi. Yolda zarar görmesini önlemek için aracına aldığı koalanın direksiyona geçerek kendisine poz verdiğini anlatan Tugwell, daha sonra koalayı yaban hayatı kurtarma görevlilerine teslim ettiğini belirtti.

Görevlilerin koalayı otobandan uzakta bir ormana bıraktıkları öğrenildi.