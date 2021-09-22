Avustralya'daki aşı karşıtı gösterilerde 200’den fazla kişiye gözaltı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirilmesine karşı gösteri düzenleyen 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

Avustralya’nın Victoria Eyaletinde inşaat sektöründeki çalışmaların iki hafta durdurularak sektör çalışanlarına koronavirüs aşısının zorunlu hale getirilmesi üzerine aşı karşıtı çalışanlar gösteri düzenlendi.

Victoria Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Ross Guenther, üçüncü gününe giren gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.

GÖSTERİCİLER POLİSLERE SALDIRDI

Gösterilerde, polise golf topları, musluk kolları ve pil gibi malzemeler fırlatanların da aralarında bulunduğu 200’den fazla eylemcinin gözaltına alındığını belirten Guenther, kafalarına şişe isabet eden iki polisin yanı sıra bir başka polis memurunun da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

300 KİŞİYE PARA CEZASI

Aşı karşıtlarının Melbourne'deki Anzak Anıtı’na yürüyerek gösterilerini orada sürdürmesini "Tamamen saygısızlık" olarak değerlendiren Guenther, yürürlükteki Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 300 göstericiye de para cezası kestiklerini sözlerine ekledi.

GAZİLER DERNEĞİNDEN GÖSTERİCİLERE TEPKİ

Anıtı fiilen işgal etmekle suçladıkları göstericileri kınayan Avustralya Gaziler Derneği (RSL) Victoria şubesi yaptığı yazılı açıklamada, vatanseverlik görevlerini yerine getirirken ölenlerin anısına yapılan Anzak Anıtı'nın hiçbir koşulda protesto yeri olmaması gerektiğini vurguladı.

''ULUSUN YÜZ KARASI''

Protestocuların eylemlerini "Ulusun yüz karası" olarak nitelendiren RSL Avustralya Başkanı Greg Melick de Anzak Anıtı'na saygısızlık yapanların "en güçlü şekilde kınanmaları gerektiğini" söyledi.

Melick, "Bu kanunsuz kalabalığın içinde yer alanlar, ülkemiz için savaşan ve ölen kadınlarla erkeklerin onurunu lekelemekle kalmıyor; kendilerini, ailelerini ve protestoya katılan herkesi utandırıyorlar." dedi.

Zorunlu Kovid-19 aşısına karşı çıkanların eylemlerine yarın da devam etmesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Melbourne’deki Kovid-19 yasaklarından dolayı tam kapanmanın yanı sıra gece 21.00’dan sabah 00.05’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kurallar gereği gösterilerin yasaklandığı kentte, son 24 saat içinde 628 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken 3 kişi de hayatını kaybetti.

Avustralya’da Kovid-19’dan en fazla can kaybı, 836 kişinin hayatını kaybetmesiyle Victoria eyaletinde görülürken NSW’de 316, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’de 7, Güney Avustralya’da 4, ACT’de 3 kişi virüsten öldü.

25 Ocak 2020’den bu yana 90 bin 391 kişinin virüse yakalandığı Avustralya’da, 21 bin 151 aktif vakadan 292’si yoğun bakımda olmak üzere, 1541 kişi hastanelerde tedavi görüyor.