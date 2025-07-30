Avustralya’nın ilk yerli roket fırlatması fiyaskoyla sonuçlandı

Avustralya’nın uzay sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak görülen ilk yerli yörünge roketi “Eris” için test fırlatması gerçekleştirildi.

Gilmour Space Technologies tarafından geliştirilen ve "Eris" adı verilen 23 metre uzunluğundaki roket, Queensland eyaletinden test amacıyla fırlatıldı ancak bu deneme fiyaskoyla sonuçlandı.

Küçük uyduları yörüngeye taşımak üzere tasarlanan roket, Avustralya'da üretilip yine bu ülkede fırlatılan ilk yörünge roketi oldu.

SADECE 14 SANİYE HAVADA KALDI

Avustralya basınında yayınlanan görüntülerde, roketin fırlatma kulesinden başarıyla ayrıldığı, kısa süre havada kaldıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Olay yerinden yoğun dumanlar yükseldi.

Uzun süredir yerlilik durumu nedeniyle reklamı yapılan roket, sadece 14 saniye havada kalabildi.

BU DURUM BAŞARI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Roketin düşmesine rağmen şirketin Facebook'tan yaptığı açıklamada, dört hibrit motorun da başarıyla ateşlendiği ve roketin 23 saniyelik motor yanma süresine, 14 saniyelik uçuş süresi eşlik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu durum başarılı bir fırlatma olarak değerlendirildi.

6 DENEMEDEN SADECE İKİSİ BAŞARILI OLDU

Roketin mayısta ve temmuz başında planlanan fırlatma denemeleri ise teknik aksaklıklar ve kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Avustralya'da bugüne kadar yüzlerce yörünge altı roket fırlatması denemesi yapılmış olsa da bunlardan sadece ikisi başarılı oldu.

Eris'in bu denemesi ise ülkede 50 yılı aşkın süredir yapılan ilk yörünge fırlatma girişimi olarak kayıtlara geçti.